В ирландской лиге отменили игру из-за смерти игрока, а он на самом деле уехал в Испанию

Ирландский клуб любительской лиги "Бэллибрэк" извинился перед другими командами и руководством лиги за ложное сообщение о гибели своего игрока. Как сообщает Independent, клуб сообщил, что испанский игрок команды погиб в автокатастрофе, возвращаясь с тренировки.

В память о погибшем матч "Бэллибрэка" был отменен, а другие игры лиги начинались с минуты молчания. Футболисты выходили на поле с черным траурными повязками.

Позднее выяснилось, что игрок не погиб, а уехал с семьей в Испанию. Это выяснилось, когда представители лиги обратились в клуб, чтобы предложить свою помощь в похоронах. В клубе заявили, что тело игрока уже отправлено в Испанию. Это вызвало подозрения у лиги, поскольку так быстро это организовать было невозможно. Затем удалось связаться с другом игрока, который и рассказал, что тот спокойно вернулся в Испанию. Лига начала расследование и грозит санкциями в отношении "Бэллибрэка". Но в клубе подчеркнули, что ошибку допустил один из сотрудников, и он уже уволен.