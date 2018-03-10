В Ираке при участии Саудовской Аравии построят один из самых больших стадионов в мире

Король Саудовской Аравии Салман пообещал построить в столице Ирака футбольный стадион вместимостью около 135 тысяч человек. Багдадская арена станет одной из самых больших в мире. Данное обещание было дано после товарищеского матча между сборными Ирака и Саудовской Аравии (4:1) на прошлой неделе. Этот шаг является отражением улучшения отношений между двумя странами, которые с 1990 года были в ссоре.

– Мне позвонил король Саудовской Аравии, он поздравил с победой сборной Ирака в товарищеском матче и выразил готовность улучшить отношения между странами на разных уровнях, – приводит Daily Mail слова премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади. – Он также предложил оказать содействие в строительство главного стадиона в Ираке. Мы поддержали эту инициативу, и она уже была предложена на рассмотрение в кабинете министров.