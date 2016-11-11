В Индии 35 тысяч фанатов наденут маски Зидана на матч с командой Матерацци

Болельщики клуба "Керала Бластерс" на матч чемпионата Индии против "Ченнайина" намерены надеть маски главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, информирует Marca. Таким образом, они хотят напомнить главному тренеру соперника Марко Матерацци инцидент 10-летней давности. В 2006 году во время финального матча чемпионата мира между сборными Италии и Франции Зидан был удален с поля за удар Матерацци головой. Спустя несколько лет Матерацци признался, что спровоцировал француза. Отмечается, что маски наденут порядка 35 тысяч болельщиков.