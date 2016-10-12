В Хорватии хулиганы избили судью железными прутьями и бейсбольными битами

Хорватский судья Бруно Марич подвергся в Сплите нападению неизвестных хулиганов. От 8 до 10 человек напали на арбитра с бейсбольными битами и железными прутьями, пока он обедал в ресторане. Он получил телесные повреждения рук и головы и был доставлен в больницу. После медосмотра ему разрешили отправиться домой. Другие посетители рестарана попытались защитить Марича, и одного из нападавших удалось задержать. Отмечается, что у судьи был с собой зарегистрированный пистолет, но он им не воспользовался.