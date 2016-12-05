14:55 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В Грузии футболистам платят сосисками

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Интересный случай произошел в грузинском Зугдиди. Там футболисты клуба высшей лиги вместо денег получают зарплату… сосисками! На днях один из игроков команды Гига Бечвая, чтобы оплатить квитанцию за газ, сдал сосиски в магазин. Теперь как минимум еще месяц он проведет в тепле.

Любопытно, что в этом сезоне за три с половиной месяца в "Зугдиди" сменилось аж пять тренеров. (Мамука КВАРАЦХЕЛИЯ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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честный человечишко

Вегетарианцам дорога в команду заказана. Жаль их...

15:09

shpasic

месяц будет голодным, зато в тепле!

15:06

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