В Голландии введут систему видеоарбитров на все матчи чемпионата

Руководитель коллегии видеоарбитров Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Майк ван дер Руст сообщил, что с сезона-2018/19 система повторов будет применяться на всех матчах чемпионата страны.

- ФИФА дала добро на использование этой системы. До 2018 года будут проводиться тесты. До тех пор ничего не изменится, – цитирует ван дер Руста NOS.nl. – В следующем сезоне мы будем использовать систему на матчах Кубка. А с сезона-2018/19 – на всех матчах чемпионата.

На международном уровне видеоарбитры будут использоваться на юношеском чемпионате мира и Кубке конфедераций. После этого ФИФА и ИФАБ оценят работу системы.