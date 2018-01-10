13:09 | Футбол — "Пас из-за границы"

В ФСБ опровергли слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбе

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Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина  никогда не работала в ФСБ России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

- Она не работает и никогда не работала в ФСБ России, - приводит "Интерфакс" слова представителя ЦОС ФСБ.

 
Алиса и Андрей АРШАВИНЫ.Алиса и самолет. Главное о скандале с женой Аршавина

Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

В разьяснении пресс-службы "Аэрофлота" отмечалось следующее: "Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".

Кроме того, Казьмина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва - Алма-Ата.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/russia/594831

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КОММЕНТАРИИ (7)
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баламошка

*она

14:03

баламошка

Да уже ж вчера кто-то писал, что он майор ГРУ, или полковник. Поэтому, канешна никакая она ни ФСБ, зачем девушку зря обижать(

14:03

индеец_Джо

"Я -вице-король Индии"(с). Зачем вообще такое комментировать?

13:39

СантехНИК

А Шава наверно ей верил...

13:36

shpasic

а майорам спец-служб можно пересекать (без служебного задания) границу государства?

13:32

serzheo

Ох и жену нашел себе Шава...

13:26

Serenky25

Да ладно? Вот это поворот! Не ожидал никто. Уволили задним числом наверное...((((:

13:16