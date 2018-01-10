В ФСБ опровергли слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбе

Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина никогда не работала в ФСБ России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

- Она не работает и никогда не работала в ФСБ России, - приводит "Интерфакс" слова представителя ЦОС ФСБ.

Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.

В разьяснении пресс-службы "Аэрофлота" отмечалось следующее: "Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".

Кроме того, Казьмина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва - Алма-Ата.