В ФСБ опровергли слова жены Аршавина о ее работе в спецслужбе

Жена полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина Алиса Казьмина никогда не работала в ФСБ России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
- Она не работает и никогда не работала в ФСБ России, - приводит "Интерфакс" слова представителя ЦОС ФСБ.
Жена экс-игрока "Зенита" и сборной России 6 января была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за неподчинение требованиям экипажа.
В разьяснении пресс-службы "Аэрофлота" отмечалось следующее: "Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов, один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение".
Кроме того, Казьмина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечалось, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва - Алма-Ата.
баламошка
*она
14:03
баламошка
Да уже ж вчера кто-то писал, что он майор ГРУ, или полковник. Поэтому, канешна никакая она ни ФСБ, зачем девушку зря обижать(
14:03
индеец_Джо
"Я -вице-король Индии"(с). Зачем вообще такое комментировать?
13:39
СантехНИК
А Шава наверно ей верил...
13:36
shpasic
а майорам спец-служб можно пересекать (без служебного задания) границу государства?
13:32
serzheo
Ох и жену нашел себе Шава...
13:26
Serenky25
Да ладно? Вот это поворот! Не ожидал никто. Уволили задним числом наверное...((((:
13:16