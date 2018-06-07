В финал ЧМ среди непризнанных сборных вышла Закарпатская область Украины

Определились финалисты чемпионата мира-2018 среди непризнанных сборных CONIFA. В полуфиналах сборная Северного Кипра победила Паданию (северные регионы Италии) со счетом 3:2, а Карпаталья (венгерская диаспора Закарпатской области Украины) взяла верх над Секейским краем (историческая область Румынии) - 4:2.

Матч за третье место и финал пройдут 9 июня.

Чемпионат мира среди непризнанных сборных CONIFA проходит в пригороде Лондона. Формально хозяином турнира считается сборная Баравы (сомалийская диаспора в Англии). Это третий розыгрыш турнира в истории. Два года назад он прошел в Абхазии, которая и стала чемпионом. В этот раз абхазы не смогли пробиться в плей-офф.