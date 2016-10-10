В Ереване установлен памятник чемпионству Арарата-1973

В Ереване открылся памятник футболистам "Арарата", выигравшим в 1973 году чемпионат и Кубок СССР, сообщает times.am. 10 октября 1973 года армянский клуб завоевал Кубок страны, а 2 ноября оформил чемпионский титул.

За всю советскую историю "Арарат" выиграл три трофея, добавив к двум титулам 1973 года Кубок СССР-1975.