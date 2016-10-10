20:58 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В Ереване установлен памятник чемпионству Арарата-1973

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В Ереване открылся памятник футболистам "Арарата", выигравшим в 1973 году чемпионат и Кубок СССР, сообщает times.am. 10 октября 1973 года армянский клуб завоевал Кубок страны, а 2 ноября оформил чемпионский титул. 

За всю советскую историю "Арарат" выиграл три трофея, добавив к двум титулам 1973 года Кубок СССР-1975. 

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