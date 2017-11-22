В число арестованных по делу о договорном матче в Таиланде вошли 5 игроков и 2 арбитра

Президент Футбольной ассоциации Таиланда Сомиот Пооманмуан в ходе специальной пресс-конференции сказал, что пять игроков и два арбитра матча высшего дивизиона чемпионата страны входят в число 12 человек, арестованных за предполагаемую организацию договорной игры, сообщает АП. Руководитель национальной полиции Чактип Чаиджинда уточнил, что расследование велось по по одному июньскому и трем сентябрьским играм.

Представитель правоохранительных органов отметил, что игроки получили взятку в размере 200 тысяч тайских батов (6,1 тысячи долларов) за сдачу матча. По его словам, полиция во время расследования использовала данные от компании Sportradar.