В Черногории во время тренировки застрелен экс-голкипер "Бокеля"

Бывший вратарь "Бокеля" Горан Ленац был застрелен во время тренировки со своим товарищем, информирует Skala radio. 33-летний голкипер был доставлен в больницу в критическом состоянии, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Очевидцы отмечают, что убийца также произвел несколько выстрелов в воздух, чтобы отпугнуть свидетелей, после чего скрылся в темноте. Полиция заблокировала город Котор и начала поиски преступника, который, по мнению следствия, хорошо был знаком с местностью.

Как отметили бывшие одноклубники и тренеры Ленаца, вратарь являлся примерным спортсменом и из своего кармана помогал развитию местных молодых футболистов.