В чемпионате Мексики вратарь в дополнительное время повторил ляп Левенца

В матче чемпионата Мексики вратарь "Пуэблы" Кристиан Кампестрини пропустил гол после собственного ляпа. На третьей добавленной ко второму тайму минуте он, пытаясь выбить мяч, отпустил его далеко от себя. В это время из-за спины выскочил Карлос Фиерро, отобрал мяч и поразил пустые ворота.
В матче за Суперкубок России-2008 между "Зенитом" и "Локомотивом" вратарь железнодорожников Иван Левенец допустил аналогичную ошибку, позволив забить Андрею Аршавину.
#PorSiNoLoViste G⚽⚽⚽L de Carlos Fierro@Chivas 3-2 @ClubPueblaMX #J13CL2017 #LIGABancomerMX– LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) 9 апреля 2017 г.
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