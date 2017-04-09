14:12 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В чемпионате Мексики вратарь в дополнительное время повторил ляп Левенца

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В матче чемпионата Мексики вратарь "Пуэблы" Кристиан Кампестрини пропустил гол после собственного ляпа. На третьей добавленной ко второму тайму минуте он, пытаясь выбить мяч, отпустил его далеко от себя. В это время из-за спины выскочил Карлос Фиерро, отобрал мяч и поразил пустые ворота. 

В матче за Суперкубок России-2008 между "Зенитом" и "Локомотивом" вратарь железнодорожников Иван Левенец допустил аналогичную ошибку, позволив забить Андрею Аршавину.

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