В чемпионате Бразилии пока отказались от VAR

Вопреки планам Бразильской конфедерации футбола (CBF), в чемпионате Бразилии-2018 не будут использоваться видео-арбитры. Причина – в критике со стороны клубов, приводивших различные аргументы, среди которых есть и финансовая сторона вопроса.

Еще одним фактором против использования системы VAR стали планы ее запуска после ЧМ-2018, что могло вызвать определенный дисбаланс по ходу первенства страны, проводящегося по системе "весна – осень". Пока видео-арбитры будут использоваться только в Кубке Бразилии, начиная с четвертьфинала, а все расходы возложены на CBF.

Решение было принято по итогам голосования 19 клубов серии А. Представители двадцатого – "Сан-Паулу" – от участия в нем воздержались. За систему VAR в чемпионате было отдано только 7 голосов, а еще 12 – против. (Андрей КУЗИЧЕВ)