В чемпионате Боснии появился российский полузащитник

Российский полузащитник Иван Енин продолжит карьеру в чемпионате Боснии. 24-летний футболист подписал контракт с клубом "Широки-Бриег". Ранее он выступал за подольский "Витязь" и ФК "Рига".

– В "Риге" у меня работали македонские тренеры, – сказал Енин. – Тем летом они возглавили "Широки-Бриег" и пригласили к себе в команду. У меня контракт с рижанами закончился. Они мне предлагали продлить соглашение, но я решил сменить обстановку, попробовать что-то новое.

Довольно быстро согласился с таким вариантом продолжения карьеры. Просто немного ждал: вдруг появятся другие предложения? Так что пару дней еще подумал. Контракт с "Широки-Бриег" рассчитан на полтора года с опцией продления еще на год.

В целом почти сразу захотел сюда поехать. Балканские команды хорошо играют в футбол, за ними следят скауты. Можно себя показать, проявить. Слышал, что здесь очень упорный чемпионат, явного лидера нет. Все борются и стараются играть именно в футбол.

С языковым барьером, думаю, проблем не возникнет. Ведь в принципе языки похожи. Что-то понимаю, что-то переспрашиваю.

Были ли варианты в России? Я ничего не слышал, агент мне тоже ничего не говорил. Да я и сам для себя решил, что хочу зацепиться в Европе, а там уже будет видно. Возможно, это станет определенным трамплином. Самое главное – работать. (Виталий Айрапетов)​