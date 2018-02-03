В чемпионате Белоруссии введут потолок зарплат?

В чемпионате Белоруссии может быть введен потолок зарплат с сезона-2018, утверждает "Прессбол". Предполагается, что этот вопрос обсуждался на исполкоме в частном порядке. И не только на исполкоме - на совещании совета клубов рассматривалось некое внутреннее положение, якобы спущенное из Совета министров с целью оптимизировать размеры зарплат в белорусском чемпионате.

По некоторой информации, минимальная сумма оплаты труда стажера-инструктора должна составлять 320 рублей, максимальная для футболиста высшей лиги - 9 тысяч рублей. При этом в документе множество оговорок.

Максимально допустимый размер ставки зависит от занятого места. Самые большие суммы могут платить футболистам и тренерам клубы-призеры. Положение не будет распространяться на легионеров. Клубы имеют право превышать указанный потолок за счет денег либо заработанных, либо полученных за участие в еврокубках, либо вырученных от продажи футболистов.