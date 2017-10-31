В чемпионате Австралии по футболу ввели желтые карточки для тренеров

Чемпионат Австралии (А-league) и местная женская футбольная лига (W-league) станут первыми профессиональными соревнованиями по футболу, где наказываться карточками будут не только игроки, но и представители тренерских штабов команд. Об этом сообщил глава А-league Грег О'Рурк. Нововведения вступят в силу уже со следующего тура чемпионата.

– Судьи и сейчас предупреждают тренеров до того, как удалить из технической зоны, – приводит AP слова О'Рурка. – Введение красных и желтых карточек позволит визуализировать этот процесс и показать болельщикам, в какой момент произошло нарушение. Также это должно помочь понять сложность работы арбитров и укрепить уважение к ним.

Согласно дисциплинарному кодексу ФИФА, понести наказание тренер и его помощники могут за нарушение границ технической зоны, агрессивное и провокационное поведение.