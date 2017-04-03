В чемпионате Австралии начнут использовать видеповторы уже на этой неделе

Чемпионат Австралии станет первой профессиональной футбольной лигой, которая будет использовать систему видеоповторов. Эта технология будет использована впервые во время матча между "Аделаида Юнайтед" и "Мельбурн Сити" в пятницу, 7 апреля.

"Мы часто сталкиваемся с явными ошибками, а также с проблемами, когда судьям не хватает времени для принятия правильного решения, и с тем, как эти решения воспринимаются фанатами. Главная цель - правильно принять решение, это главный приоритет", – отметил директор футбольной федерации Австралии Бен Уилсон.

Напомним, система видеповторов получила много положительных отзывов по итогам товарищеского матча между сборными Франции и Испании (0:2), во время которого арбитр, работающий с видео, отменил гол Антуана Гризманна, забитый из офсайда, и засчитал мяч Жерара Деулофеу.

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