В брестском "Динамо" ждут возвращения Марадоны, несмотря на слухи о его отъезде в Венесуэлу

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова не стала комментировать информацию о возможном уходе из клуба председателя правления, чемпиона мира 1986 года Диего Марадоны. Ранее в прессе появились сообщения о том, что легендарный нападающий может переехать в Венесуэлу.

– Мы эти слухи не комментируем, тут просто нечего комментировать, – приводит "РИА Новости" слова Хижинковой. – Безусловно, мы ждем приезда Марадоны… Как только появятся новости, мы, конечно, об этом дадим знать и сообщим дату приезда.

Напомним, Марадона подписал соглашение с "Динамо" в мае этого года. Оно рассчитано на три года. Ранее в пресс-службе клуба заявляли о том, что аргентинец будет жить в Бресте на постоянной основе. Несмотря на это, в последнее время он не появлялся в Белоруссии.