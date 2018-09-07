В брестском "Динамо" не владеют всей информацией о контракте Марадоны с мексиканским "Дорадос"

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова рассказала "СЭ", что белорусский клуб не располагает всей информацией о договоренности Диего Марадоны с мексиканским клубом "Дорадос". Напомним, накануне было официально объявлено о том, что известный в прошлом аргентинский футболист, в июле занявший пост председателя правления "Динамо", в ближайшее время станет тренером "Дорадос".

– Мы связываемся с менеджерами Диего Марадоны, из-за большой разницы в часовых поясах сделать этого еще не удалось, – отметила Хижинкова. – Мы не располагаем всей информацией о происходящем в Мексике, и пока она у нас не появится, никаких комментариев клуб дать не может.

– Контракт Марадоны с "Динамо" предполагает возможность сторонних соглашений с другими клубами в качестве тренера?

– Контракт Марадоны – конфиденциальная информация, всеми его юридическими аспектами я не владею. На момент заключения нашего соглашения с ним у Марадоны были сторонние договоренности с другими организациями – например, с венесуэльским телевидением. По поводу настоящей ситуации все комментарии будут позже. (Егор БЫЧКОВ)