В Бразилии запретили показывать фильм о "Шапекоэнсе"

Суд Бразилии запретил показ документального фильма "Чудо "Шапеко" о трагической гибели футболистов "Шапекоэнсе" в авиакатастрофе, сообщает Globo. Данное решение было принято на основнии заявления самого футбольного клуба. По версии руководства "Шапекоэнсе", изначально съемочная группа фильма заявляла, что будет снимать фильм об истории команды, однако почти весь материал оказался посвящен авиакатастрофе.

29 ноября 2016 года самолет с игроками "Шапекоэнсе" на борту потерпел крушение. В катастрофе выжили шесть человек, из них трое футболистов: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелиу Нету. Фольману пришлось ампутировать ногу.