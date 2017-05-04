В Бразилии полиция арестовала футболиста прямо во время матча

Нападающий "Сапукайенси" Марлон Натанаэл был задержан полицией во время матча чемпионата Гаушу, сообщает Globo Esporte. 21-летний игрок, который был на скамейке запасных своей команды, на 15-й минуте встречи был арестован в связи с четырьмя ордерами, имевшимися у полицейских. Натанаэла обвиняют в кражах, вымогательстве и похищении людей с целью выкупа.
"Я футболист, я все отрицаю. Посмотрите, кто я - я футболист, а не преступник", - заявил задержанный по пути в автомобиль полиции.
Jogador do Sapucaiense é preso em jogo da segunda divisão do Campeonato Gaúcho https://t.co/eFkN0LRvf3 pic.twitter.com/U4wne6DKqg– G1RS (@g1rs) 3 мая 2017 г.