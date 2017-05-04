14:53 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В Бразилии полиция арестовала футболиста прямо во время матча

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Нападающий "Сапукайенси" Марлон Натанаэл был задержан полицией во время матча чемпионата Гаушу, сообщает Globo Esporte. 21-летний игрок, который был на скамейке запасных своей команды, на 15-й минуте встречи был арестован в связи с четырьмя ордерами, имевшимися у полицейских. Натанаэла обвиняют в кражах, вымогательстве и похищении людей с целью выкупа.

"Я футболист, я все отрицаю. Посмотрите, кто я - я футболист, а не преступник", - заявил задержанный по пути в автомобиль полиции.

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