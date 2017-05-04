В Бразилии полиция арестовала футболиста прямо во время матча

Нападающий "Сапукайенси" Марлон Натанаэл был задержан полицией во время матча чемпионата Гаушу, сообщает Globo Esporte. 21-летний игрок, который был на скамейке запасных своей команды, на 15-й минуте встречи был арестован в связи с четырьмя ордерами, имевшимися у полицейских. Натанаэла обвиняют в кражах, вымогательстве и похищении людей с целью выкупа.

"Я футболист, я все отрицаю. Посмотрите, кто я - я футболист, а не преступник", - заявил задержанный по пути в автомобиль полиции.