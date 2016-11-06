15:55 6 ноября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В Бразилии бывший игрок "Терека" попытался избить судью

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В матче третьего дивизиона чемпионата Бразилии между "Боа" и "Гуарани" защитник гостей Феррейра напал на судью. Арбитр показал ему красную карточку, что вывело футболиста из себя. Он сбил судью с ног, после чего его быстро оттащили одноклубники. Феррейра долго не мог прийти в себя, и уводить с поля его пришлось сотрудникам безопасности. Напомним, что защитник выступал за "Терек" в 2010-2015 годах.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Морозов95

ну все правильно за такое вообще убивать надо, чувака пальцем никто не трогал, упал и устроил спектакль на ровном месте, а судья походу заряжен был, вот и результат

17:58 6 ноября

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