В беспорядках на футбольном матче в Марокко пострадали 14 полицейских

Матч чемпионата Марокко между "Кавкабом" и "Раджой" (0:3) был омрачен массовыми беспорядками на трибунах, сообщает France Football. Более двух тысяч кресел были выдернуты, 14 полицейских пострадали, порядка 65 человек были задержаны. Арбитр вынужден был прервать встречу на 6 минут.

"Раджа" был оштрафован на 50 тысяч дирхамов (примерно 4500 евро) и проведет два ближайших домашних матча без зрителей.

Марокко претендует на проведение ЧМ-2026, и инцидент, по версии издания, может сказаться на перспективах страны в борьбе за турнир.