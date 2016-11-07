В Белоруссии судят бывшего главу департамента судейства

Бывший директор департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрей Жуков полностью признал себя виновным в получении взяток на сумму около 650 долларов и бутылки коньяка "Арарат" за назначение судей на конкретные футбольные матчи, сообщает TUT.by. Андрей Жуков одновременно являлся председателем комиссии назначений федерации футбола, что наделяло его правом утверждать протокол назначения судей и инспекторов на футбольные матчи. В вину экс-главе департамента судейства вменяются 6 эпизодов.

4 октября 2014 года он получил от арбитра Андрея Сороки 100 долларов за то, чтобы судью назначили на матч "Сморгонь" – "Гомельжелдортранс".



8 июня 2015 года получил от арбитра Андрея Дивакова 100 долларов за назначение на матчи Кубка и чемпионата страны.



27 сентября 2015 года получил от арбитра Олега Мурашкевича 50 рублей (28 долларов по курсу Нацбанка в тот день) и бутылку коньяка "Арарат" за назначение на матчи Кубка и чемпионата, в том числе на матч "Смолевичи" – "Сморгонь".



12 мая 2016 года получил от арбитра Вадима Панченко 200 долларов за назначение на финал Кубка Беларуси БАТЭ – "Торпедо", а также на матчи Кубка и чемпионата.



25 июня 2016 года получил от арбитра Андрея Дивакова 100 долларов за назначение на матчи Кубка и чемпионата страны, в том числе матчи "Славия" – "Слуцк", "Витебск" – "Слуцк", "Гранит" – "Торпедо", "Неман" – "Витебск".



6 июля 2016 года получил от главного тренера "Сморгони" Николая Рындюка 100 евро за назначение арбитра Андрея Сороки на игру "Сморгонь" – "Орша".

Жуков был задержан 8 июня 2016 года на своем рабочем месте. Кроме Жукова были задержаны главный тренер "Сморгони" Николай Рындюк и судья Андрей Сорока. Но позже они были отпущены и сейчас проходят свидетелями по этому делу. Сорока с тех пор не получал назначений ни на один из матчей высшей или первой лиги.