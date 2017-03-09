В Белоруссии после падения ворот погиб 12-летний мальчик

8 марта на стадионе Краснослободской средней школы Солигорского района Минской области Белоруссии погиб 12-летний мальчик, сообщает Млын. Подросток повис на металлических футбольных воротах и начал их раскачивать. Ворота упали, от полученных травм ребенок скончался на месте. Оперативно прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика.

Следственный комитет республики проводит доследственную проверку этого факта и пытается выяснить, почему ворота не были закреплены надлежащим образом. Ранее подобный случай произошел в Харькове.