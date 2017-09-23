В Австрии дисквалифицирован игрок, ответивший фанатам на расистские оскорбления

Нападающий "Альтаха" Бернард Текпетей в матче Кубка Австрии против "Унион Гуртен" (4:3) подвергся оскорблениям расистского характера от местных болельщиков, информирует Reuters. Отмечается, что фанаты "Унион Гуртен" оскорбляли и провоцировали 20-летнего форварда на протяжении всей игры.

Текпетей же стал автором решающего гола в матче, и поразив ворота соперника ударом со штрафного уроженец Ганы направился к обидчикам и руками показывал различные жесты. Главный арбитр встречи в итоге решил удалить футболиста за неспортивное поведение.

Позже решением местной федерации футбола Текпетей был дисквалифицирован на два матча чемпионата Австрии. Отметим, что "Альтах" арендовал нападающего у "Шальке" на один сезон.