В Австралии игрок промазал по пустым воротам на 98-й минуте

Полузащитник "Мельбурн Виктори" Джеймс Тройси допустил грубейшую ошибку в матче чемпионата Австралии против "Мельбурн Сити". В дополнительное время голкипер "Сити" ушел в чужую штрафную, но не смог нормально обработать мяч и позволил сопернику уйти в контратаку.

Тройси убегал к пустым воротам, но все равно умудрился не забить, хотя нанести удар ему практически никто не мешал.

Впрочем, на итоговый результат это не повлияло - "Виктори" все равно победил со счетом 2:1. Отметим, что счет на 12-й минуте открыл новозеландский форвард "Виктори" Коста Барбароусес, бывший футболист "Алании".