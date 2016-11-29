10:36 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В авиакатастрофе "Шапекоэнсе" выжили как минимум два футболиса

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По меньшей мере два футболиста выжили в крушении самолета с игроками "Шапекоэнсе", сообщает журналист Лукас Арамендис в своем твиттере. Одним из них стал 27-летний защитник Алан Русхел. Сейчас он находится в больнице с переломом бедра. Также отмечается, что в живых остался голкипер Данилу.

Напомним, что на территории Колумбии разбился самолет с игроками бразильского клуба, летевшими на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Всего на борту было 72 пассажира и 9 членов экипажа. СМИ сообщали о десяти выживших.

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