В Аргентине убит один из лидеров фанатов "Бока Хуниорс"

Один из лидеров фанатского движения "Бока Хуниорс" Густаво Амадео Перейра по прозвищу Медведь был застрелен в своем доме. Как сообщает Clarin, убийца пришел домой к 49-летнему болельщику, который жил со своем матерью. Именно она и открыла дверь. Преступник попросил позвать Перейру. Мать пригласила своего сына к двери, а сама ушла на кухню, откуда услышала серию выстрелов. Когда она вернулась, Густаво Перейра лежал на полу с огнестрельными ранениями. От полученных ран он скончался в больнице.

Полиция сообщает, что нападавшим был полный мужчина 40-45 лет. На месте преступления найдено семь гильз.