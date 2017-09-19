В Аргентине собака выбежала на поле во время матча, а позже "отказалась давать интервью"

В матче 3-го тура чемпионата Аргентины между "Сан-Лоренсо" и "Арсеналом" (1:0) на поле выбежала собака. Главной целью дружелюбного животного оказался мяч, с которым пес играл несколько минут, в связи с чем арбитр никак не мог возобновить встречу.
Позже местные журналисты попытались взять у собаки интервью, однако главный герой вечера "отказался от комментариев" и погрыз микрофон.
Dog pitch invades then gives interview on motives for his behaviour.pic.twitter.com/Nm23KIMFxw– Ball Street (@BallStreet) 19 сентября 2017 г.