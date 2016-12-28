18:25 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В Африке запретили магические ритуалы во время матчей

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Федерация футбола Руанды запретила участникам футбольных матчей совершать магические ритуалы, сообщает Mirror. Такое решение чиновники приняли после инцидента, произошедшего в одном из матчей чемпионата страны.

В поединке между "Мукура Виктори" и "Райан Спортс" нападающий гостей Мусса Камара совершил ритуал у ворот соперника. Арбитр встречи показал игроку желтую карточку, а уже через несколько секунд он забил гол. В федерации приняли решение штрафовать игроков за такие поступки на сумму, эквивалентную 120 евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Это получается, что больше в Африке дождя не будет.

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