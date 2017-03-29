В аэропорту Мадейры представили "ужасающий" бюст Роналду

Сегодня в Мадейре состоялась церемония переименования аэропорта в честь форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист лично прилетел для участия в мероприятии.

В честь Роналду также был представлен его бронзовый бюст, не очень похожий на футболиста. Портал Telegraph отмечает, что многие оценили бюст как "сомнительный" и "ужасающий".

Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке критично относятся к тому, чтобы назвать аэропорт острова, где родился Криштиану Роналду, именем нападающего.