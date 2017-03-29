16:10 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

В аэропорту Мадейры представили "ужасающий" бюст Роналду

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Сегодня в Мадейре состоялась церемония переименования аэропорта в честь форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист лично прилетел для участия в мероприятии.

В честь Роналду также был представлен его бронзовый бюст, не очень похожий на футболиста. Портал Telegraph отмечает, что многие оценили бюст как "сомнительный" и "ужасающий".

Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке критично относятся к тому, чтобы назвать аэропорт острова, где родился Криштиану Роналду, именем нападающего.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (10)
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AleshContra - FKSM

kingarthur Объявляю конкурс идей для памятника Дзюбе, предлагайте варианты. Вот один: весенний тополь, спиленный по самое не балуй в целях безопасности для окружающих.

17:07

pojarniy

Да это Тарасов. Имени Тарасова.

16:55

Thomas_Boy

Что касается вариантов памятника Дзюбе, то сам памятник уже в проекте и будет поставлен у входа на новый стадион "Зенита". В нем использована идея знаменитого петергофского фонтана "Самсон". Название памятника "Дзюба, раздирающий пасть "Спартаку".

16:37

Махмуд Махмедов

Нормально так ребята прикольнулись над кристинкой.

16:35

Thomas_Boy

Тема сисек не раскрыта.

16:33

kingarthur

Объявляю конкурс идей для памятника Дзюбе, предлагайте варианты.

16:33

Ботаникум

баламошка ----- Дедушка Роден уже давно НЕ С НАМИ! А вот Зурико Ркацители вполне мог свои "шаловливые загребалки" к сему "ТЯП-ЛЯП-проекту" приложить в перерывах между банкетами-фуршетами!

16:26

баламошка

Бугага) Скульптор - Огюст Роден.

16:23

П_о_в_а_р

Проорал чёт.)

16:22

П_о_в_а_р

Ахаха.)))

16:22

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