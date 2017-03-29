В аэропорту Мадейры представили "ужасающий" бюст Роналду

Сегодня в Мадейре состоялась церемония переименования аэропорта в честь форварда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Футболист лично прилетел для участия в мероприятии.
В честь Роналду также был представлен его бронзовый бюст, не очень похожий на футболиста. Портал Telegraph отмечает, что многие оценили бюст как "сомнительный" и "ужасающий".
Ранее сообщалось, что региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке критично относятся к тому, чтобы назвать аэропорт острова, где родился Криштиану Роналду, именем нападающего.
Cristiano Ronaldo officially unveils the newly-renamed Raoul Moat International Airport pic.twitter.com/QuIx3dNMlV– Adam Hurrey (@FootballCliches) 29 марта 2017 г.
AleshContra - FKSM
kingarthur Объявляю конкурс идей для памятника Дзюбе, предлагайте варианты. Вот один: весенний тополь, спиленный по самое не балуй в целях безопасности для окружающих.
17:07
pojarniy
Да это Тарасов. Имени Тарасова.
16:55
Thomas_Boy
Что касается вариантов памятника Дзюбе, то сам памятник уже в проекте и будет поставлен у входа на новый стадион "Зенита". В нем использована идея знаменитого петергофского фонтана "Самсон". Название памятника "Дзюба, раздирающий пасть "Спартаку".
16:37
Махмуд Махмедов
Нормально так ребята прикольнулись над кристинкой.
16:35
Thomas_Boy
Тема сисек не раскрыта.
16:33
kingarthur
Объявляю конкурс идей для памятника Дзюбе, предлагайте варианты.
16:33
Ботаникум
баламошка ----- Дедушка Роден уже давно НЕ С НАМИ! А вот Зурико Ркацители вполне мог свои "шаловливые загребалки" к сему "ТЯП-ЛЯП-проекту" приложить в перерывах между банкетами-фуршетами!
16:26
баламошка
Бугага) Скульптор - Огюст Роден.
16:23
П_о_в_а_р
Проорал чёт.)
16:22
П_о_в_а_р
Ахаха.)))
16:22