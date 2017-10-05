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19:09 | Футбол — "Пас из-за границы"

Ужасная травма игрока в чемпионате Аргентины (18+)

Франсиско Ваццолер выписан из больницы. Рассечение Франсиско Ваццолера.
Франсиско Ваццолер выписан из больницы.
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Полузащитник аргентинского клуба "Платенсе" Франсиско Ваццолер в матче против "Вилья Сан-Карлос" (2:0) получил ужасающее рассечение головы в столкновении с партнером по команде и игроком соперника, информирует The Sun. Встреча третьего дивизиона чемпионата страны прошла в городе Берисо.

Рана была настолько глубокой, что оголила часть черепа. 28-летнего хавбека немедленно доставили в больницу с сильным кровотечением. Ваццолера удалось спасти, и уже через несколько дней интенсивной терапии он был выписан из больницы, после чего продолжил восстановление дома. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy_

Блджад... Думал, что страшнее своего колена в 1987-ом ничего не увижу. Так-то это страшнее.

19:45

drJekil

жесть

19:39