Ува сменил отстраненного Вильяра на посту вице-президента УЕФА

Генеральный секретарь Федерации футбола Италии Микеле Ува назначен вице-президентом УЕФА, сообщает официальный сайт организации. Он сменил в этой должности Анхеля Марию Вильяра. Последний ушел со своего поста в июле в связи с расследованием по подозрению в коррупции.

Вильяр, занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации, был задержан по подозрению в нанесении финансового ущерба организации. 25 июля он был на год отстранен от исполнения обязанностей.

Отметим, что с мая по сентябрь 2016 года Вильяр был исполняющим обязанности главы УЕФА в связи с дисквалификацией Мишеля Платини.