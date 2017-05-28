"Утрехт" обыграл по пенальти АЗ и вышел в Лигу Европы

"Утрехт" во втором матче финала плей-офф за Лигу Европы разгромил АЗ со счетом 3:0. Первый матч завершился в пользу алкмаарцев с тем же счетом, поэтому послей финального свистка команды провели дополнительное время, которое победителя не выявило. В серии пенальти сильнее оказался "Утрехт" - 4:3.

Отметим, команда вышла в Лигу Европы, где начнет свой путь во 2-м отборочном раунде. ПСВ стартует с 3-го раунда, а победитель Кубка "Витесс" - с группового турнира. "Фейеноорд" в следующем сезоне сыграет в группе Лиги чемпионов, а "Аякс" начнет выступления с 3-го отборочного раунда.