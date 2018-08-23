Усманов вложил в "Пахтакор" 20 миллионов долларов

Бывший акционер "Арсенала", российский бизнесмен Алишер Усманов вложил в "Пахтакор" около 20 миллионов долларов, об этом сообщает телеканал "Узбекистан 24". В ближайшее время клуб из Ташкента планирует модернизировать домашний стадион команды, который был построен в 1956 году. Проект обновления арены оценивается в 100 миллионов долларов.

- Неоценимо то, что он дал футболу - надежду, - сказал главный тренер "Пахтакора" Шота Арвеладзе. - За последние полтора года очень многое изменилось в "Пахтакоре". Не лучшие годы у него были. В последнее время команда почти не становилась чемпионом. Сложно было играть. В прошлом году команда была 11-й, но завершила чемпионат на третьем месте. В этом году команда всех радует - благодаря Алишеру Бурхановичу. Изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия

- Горжусь тем, что я узбек. Горжусь тем, что это моя родная земля, и все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда, в любую минуту, - отметил Усманов.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что Усманов после продажи акций "Арсенала" может вновь инвестировать средства в футбол. В числе потенциальных капиталовложений бизнесмена назывались "Эвертон" и "Милан".