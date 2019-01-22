Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, рекордсмен в беге на 100 и 200 м Усэйн Болт объявил о завершении карьеры футболиста. 32-летний ямаец с за последние годы тренировался с рядом клубов, включая дортмундскую "Боруссию". Осенью он провел несколько товарищеских матчей с австралийским "Сентрал Кост Маринерс". Стороны не смогли договориться о профессиональном контракте из-за финансовых запросов Болта. Впоследствии легкоатлет отклонил предложение "Валетты" из Мальты.

- Это был хороший опыт. Мне понравилось просто находиться в команде, это отличалось от легкой атлетики, и это было забавно на протяжении всего периода, - цитирует Goal Болта. - Спортивная карьера окончена, я переключусь на другие занятия. У меня много планов. Сейчас я постараюсь заняться бизнесом.