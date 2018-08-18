Усэйн Болт: "Собираюсь показать всему миру, на что я способен"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт прилетел в Сидней, чтобы начать подготовку к сезону с командой "Сентрал Кост Маринерс". Ранее клуб на своем официальном сайте объявил о достижении соглашения с 31-летним ямайским спринтером, который мечтал после завершения карьеры начать заниматься футболом.

– Я всегда считал, что все в моих руках, – цитирует AFP Болта. – Собираюсь показать всему миру, на что я способен. Все вполне реально. Еще в прошлом году я сказал, что хочу играть профессионально в футбол. И знаю, что способен на это. Очень волнуюсь перед первыми тренировками.