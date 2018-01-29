Усэйн Болт приступил к футбольным тренировкам в профессиональном клубе

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется с "Мамелоди Сандаунз", лидирующими в турнирной таблице чемпионата ЮАР, сообщает пресс-служба клуба. Команда также является самой забивной в лиге: на ее счету 31 гол в 19 играх.
Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения, что 31-летний ямаец, завершивший карьеру в беге минувшим летом, может пополнить состав "Манчестер Юнайтед" или дортмундской "Боруссии".
Here we go! Can the worlds fastest man keep up with the leagues most attacking team? #SchoolOfSpeed pic.twitter.com/cE6N3DbKJ0– Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 29 января 2018 г.
djungarskiy
мяч обратите внимание как скачет на расстоянии 4-5 метров. бред. техники футбольной ноль, это в крови с детства должно быть. фарс устроил, ни о каком мало мальски серьезном клубе речь идти не может. как говорится, цезарю цезарево
22:43 29 января