22:32 29 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Усэйн Болт приступил к футбольным тренировкам в профессиональном клубе

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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется с "Мамелоди Сандаунз", лидирующими в турнирной таблице чемпионата ЮАР, сообщает пресс-служба клуба. Команда также является самой забивной в лиге: на ее счету 31 гол в 19 играх.

Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения, что 31-летний ямаец, завершивший карьеру в беге минувшим летом, может пополнить состав "Манчестер Юнайтед" или дортмундской "Боруссии".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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djungarskiy

мяч обратите внимание как скачет на расстоянии 4-5 метров. бред. техники футбольной ноль, это в крови с детства должно быть. фарс устроил, ни о каком мало мальски серьезном клубе речь идти не может. как говорится, цезарю цезарево

22:43 29 января