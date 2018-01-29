Усэйн Болт приступил к футбольным тренировкам в профессиональном клубе

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт тренируется с "Мамелоди Сандаунз", лидирующими в турнирной таблице чемпионата ЮАР, сообщает пресс-служба клуба. Команда также является самой забивной в лиге: на ее счету 31 гол в 19 играх.

Отметим, что ранее в СМИ появились сообщения, что 31-летний ямаец, завершивший карьеру в беге минувшим летом, может пополнить состав "Манчестер Юнайтед" или дортмундской "Боруссии".