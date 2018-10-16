Усэйн Болт может перейти в мальтийский клуб "Валетте"

Мальтийский клуб "Валетте" предложил восьмикратному олимпийскому чемпиону в спринте Усэйну Болту двухлетний контракт, информирует ESPN.

Ранее агент ямайца Тона Раллис сообщил, что один из европейских клубов интересуется в подписании контракта с легкоатлетом.

В "Валетте" надеются, что Болт будет в команде к матчу за Суперкубок Мальты против "Бальцана", который пройдет 3 декабря.

Отметим, что "Валетте", 70 процентов акций которого принадлежат инвесторам из Саудовской Аравии, намерен пробиться в Лигу чемпионов.

​Болт, начавший профессиональную карьеру в футболе, выступает за австралийский "Сентрал Кост Маринерс", в составе которого оформил дубль в последнем матче.