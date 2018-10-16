Усэйн Болт может перейти в мальтийский клуб "Валетта"

Мальтийский клуб "Валетта" предложил восьмикратному олимпийскому чемпиону в спринте Усэйну Болту двухлетний контракт, информирует ESPN.
Ранее агент ямайца Тона Раллис сообщил, что один из европейских клубов интересуется в подписании контракта с легкоатлетом.
В "Валетте" надеются, что Болт будет в команде к матчу за Суперкубок Мальты против "Бальцана", который пройдет 3 декабря.
Отметим, что "Валетта", 70 процентов акций которого принадлежат инвесторам из Саудовской Аравии, намерен пробиться в Лигу чемпионов.
Болт, начавший профессиональную карьеру в футболе, выступает за австралийский "Сентрал Кост Маринерс", в составе которого оформил дубль в последнем матче.
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