Усэйн Болт: "Хочу начать футбольную карьеру в 2018 году"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подчеркнул, что хочет начать футбольную карьеру. Прославленный ямайский бегун ранее уже неоднократно говорил, что хочет сыграть за футбольный клуб, а в 2011 году заявил, что мечтает после завершения карьеры легкоатлета подписать контракт с любимым "Манчестер Юнайтед".

- Я бы с удовольствием стал футболистом, ведь теперь я ушел из легкой атлетики, - приводит Fifa.com слова Болта. - Я рассказывал об этом в интервью, и многие клубы заинтересовались мной. К сожалению, в августе у меня была травма подколенного сухожилия, и с тех пор я не мог нормально тренироваться. Надеюсь, смогу играть в 2018 году.

Болт девять раз выигрывал золото Олимпийских игр (медали Пекина-2008 в эстафете он были лишен из-за положительной допинг-пробы партнер по команде Несты Картера). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира и мировые рекорды в беге на 100 и 200 м. Последний старт в карьере у Болта состоялся на ЧМ-2017 в Лондоне. Он бежал последний этап в составе сборной Ямайки, но не смог его завершить из-за травмы.