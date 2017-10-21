07:45 | Футбол — "Пас из-за границы"

Усэйн Болт: "Хочу начать футбольную карьеру в 2018 году"

Усэйн БОЛТ. Фото AFP
Усэйн БОЛТ. Фото AFP
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт подчеркнул, что хочет начать футбольную карьеру. Прославленный ямайский бегун ранее уже неоднократно говорил, что хочет сыграть за футбольный клуб, а в 2011 году заявил, что мечтает после завершения карьеры легкоатлета подписать контракт с любимым "Манчестер Юнайтед".

- Я бы с удовольствием стал футболистом, ведь теперь я ушел из легкой атлетики, - приводит Fifa.com слова Болта. - Я рассказывал об этом в интервью, и многие клубы заинтересовались мной. К сожалению, в августе у меня была травма подколенного сухожилия, и с тех пор я не мог нормально тренироваться. Надеюсь, смогу играть в 2018 году.

Болт девять раз выигрывал золото Олимпийских игр (медали Пекина-2008 в эстафете он были лишен из-за положительной допинг-пробы партнер по команде Несты Картера). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира и мировые рекорды в беге на 100 и 200 м. Последний старт в карьере у Болта состоялся на ЧМ-2017 в Лондоне. Он бежал последний этап в составе сборной Ямайки, но не смог его завершить из-за травмы.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzheo

Какой МЮ? Спартак просто создан для него.

15:28

Bes

chandr, он сказал про Манчестер Юнайтед если ты не заметил

15:10

chandr

возможно не совсем корректный перевод статьи. Он скорее всего имел ввиду американский футбол. насколько я знаю ему предлагали такие варианты. в англо-американском варианте футбол- это именно американский футбол, а ногомяч в который мы играем называют "соккер". ДА и там ему будет проще влиться в игру на позицию принимающего, там как раз нужна скорость (ну и хорошие руки, чтобы мяч ловить). А в обычный футбол ему в таком возрасте уже поздновато влезать.

11:32

MrSNik

В спартак его срочно...Глушаков научит мгновенно.И тогда спартак станет всемирным .....

10:34