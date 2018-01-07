Усэйн Болт: "Если я буду готов, Фергюсон поможет мне попасть в "Манчестер Юнайтед"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт сообщил, что набрал форму и в марте собирается пройти просмотр в дортмундской "Боруссии". Спортсмен также добавил, что бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", легенда английского клуба Алекс Фергюсон может помочь ему попасть в команду его мечты, если он будет готов.

Напомним, что ранее ямайский спринтер не раз заявлял, что хочет после завершения карьеры легкоатлета начать заниматься профессионально футболом.

– Я полностью восстановился от травмы и набрал форму, – приводит Daily Express слова Болта, который получил повреждение в последнем в карьере забеге – эстафете 4х100 м на чемпионате мира-2017 в Лондоне. – В марте собираюсь в Дортмунд на просмотр в "Боруссию", после чего решится, как сложится моя карьера. Если они скажут, что я хорош, то начну футбольную карьеру. Нервничаю по этому поводу. Обычно со мной такого не бывает, но сейчас речь идет о футболе. Мне потребуется время для адаптации, но я смогу привыкнуть. То же самое было, когда я начал заниматься легкой атлетикой.

Моя мечта – подписать контракт с "Манчестер Юнайтед". Если в "Боруссии" скажут, что я достаточно хорош для футбола, то начну упорно тренироваться. Говорил с Фергюсоном на эту тему и попросил его замолвить за меня слово. Он сказал, что если я буду готов, то он посмотрит, что можно сделать.