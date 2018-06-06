Усэйн Болт: "Благодарен "Стремсгодсету" за шанс сыграть"

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, дебютировавший в составе норвежского "Стремсгодсета", благодарен клубу за предоставленный шанс сыграть. Ямаец вышел на замену на 71-й минуте товарищеского матча с юношеской сборной Норвегии (0:1).

- Все прошло очень хорошо, - цитирует пресс-служба клуба Болта. - Я очень рад и полон энергии. Хочу поблагодарить клуб за это. Буду теперь следить за "Стремсгодсетом", узнавать результаты, кто забил и не забил. Просто хочу еще раз поблагодарить вас. Я очень ценю этот момент.

Болт дебютировал за норвежский "Стремгодсет"