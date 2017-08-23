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15:42 | Футбол — "Пас из-за границы"

Уэйн Руни: "Выступления за сборную Англии были особенными, но сейчас время уйти"


Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни отметил, что решение об уходе из сборной Англии было очень тяжелым. Он также добавил, что навсегда останется страстным поклонником национальной команды.

31-летний игрок является лучшим бомбардиром сборной Англии, забив 53 гола в 119 матчах.

– Было приятно, что Гарет Саутгейт (главный тренер сборной Англии. – Прим. "СЭ") на этой неделе позвонил и сказал, что хочет видеть меня в сборной. Я очень ценю это, – говорится на официальном сайте Руни. – Но я уже долго думал над этим и сказал Гарету, что принял решение завершить карьеру в сборной Англии. Это очень тяжелое решение. Я обсуждал его с семьей, с тренером "Эвертона" и с самыми близкими людьми.

Выступления за сборную были для меня особенными. Каждый раз, когда меня вызывали на матчи в качестве капитана или игрока, это было привилегией, и я благодарю каждого, кто помогал мне. Но сейчас время уйти. Я навсегда останусь страстным поклонником сборной Англии.

Уход из "Манчестер Юнайтед" был тяжелым, но я знаю, что сделал правильное решение, вернувшись домой в "Эвертон". Сейчас я хочу сфокусироваться на том, чтобы помочь команде быть успешной.

Руни завершил карьеру в сборной Англии

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