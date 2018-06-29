Уэйн Руни: "Спасибо всем фанатам "Эвертона" за поддержку"

Новичок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни поблагодарил фанатов "Эвертона", за который выступал в прошлом сезоне. С клубом MLS англичанин в ближайшее время подпишет контракт, а 14 июля сыграет дебютный матч.

"Взволнован новой главой моей карьеры, но сейчас просто хочу поблагодарить всех фанатов "Эвертона" за их потрясающую поддержку в прошлом сезоне. Это значит многое", - написал Руни в Твиттере.