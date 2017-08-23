Уэйн Руни: "Играть за сборную Англии было исполнением желаний"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни, завершивший карьеру в сборной Англии, отметил, что играть за национальную команду было для него исполнением желаний. Он также поблагодарил всех, кто вместе с ним прошел этот путь.

31-летний игрок провел за сборную Англии 119 матчей, в которых забил 53 гола. Он является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведенных встреч.

– Мечты сбываются, играть за сборную Англии было именно исполнением желаний. Спасибо всем, кто прошел этот путь со мной. Это было прекрасно, – написал в Твиттере Руни.

Руни завершил карьеру в сборной Англии