Уэйн Руни: "Играть за сборную Англии было исполнением желаний"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни, завершивший карьеру в сборной Англии, отметил, что играть за национальную команду было для него исполнением желаний. Он также поблагодарил всех, кто вместе с ним прошел этот путь.
31-летний игрок провел за сборную Англии 119 матчей, в которых забил 53 гола. Он является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведенных встреч.
– Мечты сбываются, играть за сборную Англии было именно исполнением желаний. Спасибо всем, кто прошел этот путь со мной. Это было прекрасно, – написал в Твиттере Руни.
Руни завершил карьеру в сборной Англии
Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx– Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 августа 2017 г.