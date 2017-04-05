УЕФА за прошлый сезон заработал 4,58 миллиарда евро

Доходы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам прошлого сезона составили 4,58 миллиарда евро, сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, что 2,16 миллиарда было заработано на продаже телевизионных прав, 928 миллионов - на продаже коммерческих прав, 286,5 миллиона - на продаже билетов, 142,4 миллиона - на услугах гостеприимства. В позапрошлом сезоне доходы УЕФА составили 2,099 миллиарда евро.

Самым доходным турниром оказалась Лига чемпионов, за счет продажи телеправ на которую были заработаны 1,65 миллиарда евро, за счет коммерческих прав - 387 миллионов, за счет продажи билетов - 13,8 миллиона, за счет услуг гостеприимства - 13,5 миллиона.

Что касается трат, то больше всего УЕФА в сезоне-2015/16 потратила на выплаты участникам соревнований - 2,27 миллиарда евро, на проведение турниров были потрачены 537,7 миллиона. Всего же было потрачено 3,31 миллиарда евро. В позапрошлом сезоне были потрачены 1,98 миллиарда евро.