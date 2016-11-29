УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией "Шапекоэнсе"

УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета с игроками "Шапекоэнсе". Лайнер потерпел катастрофу во вторник в Колумбии, куда команда следовала на первый финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". На борту находился 81 человек. Шестеро из них выжили.

"УЕФА шокирован и опечален трагической авиакатастрофой, произошедшей сегодня в Колумбии. На борту находилась делегация бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", которая отправлялась в Медельин на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", намеченный на среду. УЕФА выражает глубокие соболезнования семьям погибших и хотел бы выразить свою солидарность с клубом "Шапекоэнсе", Бразильской конфедерацией футбола и южноамериканской конфедерацией КОНМЕБОЛ", - говорится в сообщении.