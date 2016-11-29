20:15 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

УЕФА выразил соболезнования в связи с трагедией "Шапекоэнсе"

0
0
0

УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета с игроками "Шапекоэнсе". Лайнер потерпел катастрофу во вторник в Колумбии, куда команда следовала на первый финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". На борту находился 81 человек. Шестеро из них выжили.

"УЕФА шокирован и опечален трагической авиакатастрофой, произошедшей сегодня в Колумбии. На борту находилась делегация бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе", которая отправлялась в Медельин на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", намеченный на среду. УЕФА выражает глубокие соболезнования семьям погибших и хотел бы выразить свою солидарность с клубом "Шапекоэнсе", Бразильской конфедерацией футбола и южноамериканской конфедерацией КОНМЕБОЛ", - говорится в сообщении.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ