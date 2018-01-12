УЕФА возобновил антидопинговое расследование в отношении Насри

На полузащитника "Антальяспора" Самира Насри могут быть наложены санкции в связи с нарушением антидопинговых правил, сообщает пресс-служба УЕФА. Организация возобновила расследование дела после того, как CAS отклонил апелляцию французского футболиста.
Ранее Насри направлял в УЕФА запрос на терапевтическое исключение использования запрещенного метода терапии, но футболисту было отказано. ВАДА также выразило намерение провести проверку в отношении француза после того, как стало известно, что он проходил лечение в клинике, которая специализируется на витаминной терапии.
Jevah
Для антидопингового скандала больше подходит гипотетический Нассы!
18:41 12 января
shpasic
что-то не то в баночке у Насри?
17:52 12 января